حشد بريطاني متصاعد ضد روسيا.. ثم ماذا؟

اتخذت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إجراءت اعتبرتها جزءا من العقوبات التي ستفرضها بريطانيا ضد روسيا على خلفية جريمة الاعتداء باسلاح الكيميائي على عميل المخابرات البريطانية الضابط الروسي سيرغي سكريبال وابنته يوليا. واتهمت تيريزا ماي الدولة الروسية بالوقوف وراء تدبير هذا الاعتدا وهو أمر نفته موسكو جملة وتفصيلا. في ظل هذا التصعيد الى اين تتجه العلاقات الروسية البريطانية . لمناقشة الموضوع نستضيف الكاتب الصحفي والخبير في الشان السياسي البريطاني عادل درويش.