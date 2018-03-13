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بانوراما
ترامب جونغ أون.. صداقة بعد عداوة؟
تاريخ النشر:
13.03.2018
|
19:49 GMT
|
آخر تحديث:
13.03.2018
|
19:56 GMT
|
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التوتر في شبه الجزيرة الكورية
دونالد ترامب
كيم جونغ أون
الولايات المتحدة
كوريا الشمالية
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