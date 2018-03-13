إقالة تيلرسون.. هل هي مقدمة تصعيد عالمي؟

عضو متشدد عن الحزب الجمهوري في الكونغرس الأمريكي، مدير سابق لوكالة سي آي إيه، معارض شرس للاتفاق النووي مع إيران وأحد الصقور الموالين للرئيس دونالد ترامب.. هو وزير الخارجية الأمريكي الجديد مايك بومبيو الذي عينه ترامب بتغريدة على تويتر! وفي التغريدة نفسها أعلن الرئيس الأمريكي إقالة وزير خارجيته ريكس تيلرسون في غمرة تقارير عن خلافات عميقة بين الجانبين بشأن الملف النووي الإيراني وكوريا الشمالية والأزمة الخليجية وكبرى القضايا الدولية الأخرى.. ترامب اعتبر ذلك دفعة لتحالفاته في مواجهة من وصفهم بالخصوم. تصريح قد يتماهى إلى حد كبير مع شخصية بومبيو الذي يصنفه متابعون في دائرة الصقور ومواقفها المتشددة.. فهل ستطلق إقالة تيلرسون يد ترامب في إدارة أزمات العالم؟ ما الذي سيتغير في السياسة الخارجية الأمريكية بعد الآن على وجه التحديد؟ وهل نحن مقبلون فعلا على تصعيد جديد؟