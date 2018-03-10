الرياض ولندن.. مقايضة المال بالسياسة؟

الضجة التي رافقت زيارة ولي العهد السعودي إلى بريطانيا، لم تمنع من تتويجها بصفقات أسلحة واستثمارات في مجالات مختلفة.. ضمنت بريطانيا خمسة وستين مليار جنيه استرليني نتيجة الصفقات، وسمع ضيف عاصمة الضباب دعما واضحة للرياض، وانتقاداً بريطانياً متجدداً لسياسة إيران في المنطقة، وأموراً أخرى طبعاً.. بدا وكأن كلاً من المُضيف والضيف بحاجة للآخر على أبواب استحقاق انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وغيرها من الاستحقاقات الداخلية، والحرب المستمرة في اليمن والتي تدخل عامها الرابع بعد أيام فقط، وحاجة السعودية إلى خبراتٍ على طريق تحقيق التنمية والإصلاح.. كيف يقرأ الخبراء زيارة محمد بن سلمان إلى بريطانيا؟