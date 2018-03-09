ترامب وكيم.. بحث عن إنجاز بعيد المنال؟

الاهتمام الذي يتابع به العالم تطورات الملف الكوري الشمالي، لا يوازيه إلا الحذر الشديد المرتبط أيضاً بهذه التطورات.. قبل أشهر فقط كان الرئيس الأميركي يهدد كوريا الشمالية بالنار والغضب، وكان كيم جونغ أون يهدد الولايات المتحدة بالحرب النووية.. لكن بعد شهرين أو أقل من الآن، هل يكتب دونالد ترامب وكيم جونغ أون التاريخ بلقاءٍ وجهاً لوجه؟ اللقاء على أهميته ليس أهم ما في الأمر.. أسئلة كثيرة تُطْرَحُ على ضوء قبول ترامب عقد اللقاء.. حول ماذا سيتحدث الرئيسان؟ ما مصير الملفات العالقة من سلاح النووي وصواريخ وعقوبات وأكثر من هذا بكثير.. إلى أين ستؤدي المحادثات؟