هل تلقى دعوة خامنئي آذانا صاغية بالرياض؟

شدد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي على أن طهران لن تفاوض الأمريكيين والأوروبيين بشأن وجودها في الشرق الأوسط. مؤكدا استعداد بلاده للحوار مع دول المنطقة.. تصريحات الخامنئي أتت بعد تحذيرات وُجهت إلى طهران من قبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على هامش زيارة خارجية قادته إلى كل من مصر والمملكة المتحدة، ناقش فيها مع مضيفيه الدور الإيراني في الشرق الأوسط.

تصريحات الخامنئي اليوم أعقبت أيضا بيانَ اللجنةِ الرباعية في الجامعةِ العربية الذي دعا إلى وقفِ تدخلاتِ إيرانَ في المنطقة فيما يبدو حراكا منسقا ومتزامنا وفق مراقبين.. فهل تقبل الرياض دعوة الحوار التي أطلقها الخامنئي؟ وهل تعكس التصريحات والتصريحات المقابلة واقعا من التأزم الذي قد يتزايد في مقبل الأيام؟ أم أن واقع الخصام السياسي الخطابي شيء، وواقع المنطقة شيء آخر؟