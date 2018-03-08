لبنان.. انتخابات أم تصفية حسابات؟

لبنان أمام محطة مفصلية تتمثل بالانتخابات النيابية.. وترتسم ملامح المشهد حالياً مع تكاثر أعداد المرشحين والتحركات الحثيثة الساعية لتشكيل اللوائح، فيما تشغل الماكينات الانتخابية التابعة للقوى السياسية الفاعلة محركاتها لترتيب بيوتها الداخلية واستنهاض الشارع بهدف الحفاظ على التوازن داخل المجلس النيابي العتيد. وفي هذه الأجواء جاء إعلان المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بأن الأدلة التي قدمها الادعاء يمكن أن تؤدي إلى إدانة أربعة أشخاص مشتبه بهم في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري. في حلقة الليلة من "استديو بيروت" نتناول تأثير قرارات المحكمة الدولية على الواقع السياسي في لبنان، وتجربة القانون النسبي في الانتخابات النيابية مع ضيف الحلقة الكاتب السياسي رضوان عقيل.