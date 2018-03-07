لندن.. جدل حول زيارة ولي العهد السعودي

بدأ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان زيارة رسمية لبريطانيا تستغرق عدة أيام، وتتضمن أجندتها بحث ملفات عدة، أبرزها يتعلق بالتعاون العسكري والأمني بين الجانبين، والتعامل مع النفوذ الإيراني في المنطقة. الزيارة أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الإعلامية والشعبية البريطانية، وانطلقت تظاهرات احتجاجية رافضة لها، وذلك على خلفية الدور السعودي في الحرب الدائرة في اليمن بتداعياتها الكارثية على المدنيين، ناهيك عن ملف انتهاكات حقوق الإنسان الذي ترصد تطوراته منظمات حقوقية محلية ودولية عدة.. لمناقشة هذه الموضوعات وأهداف زيارة ولي العهد السعودي، وما ستحمله على صعيد العلاقات بين الجانبين، نستضيف المحلل السياسي عبد الله حمودة.