كوريا الشمالية.. هل انطلق قطار حل الأزمة؟

أعلنت سيئول اتفاقها مع بيونغ يانغ على عقد قمة للزعيمين الشمالي والجنوبي نهايةَ الشهر المقبل، وإنشاء خط اتصال مباشر بين الدولتين. وقالت الرئاسة الكورية الجنوبية إن الجارة الشمالية راغبة في خوض حوار مفتوح مع الولايات المتحدة حول نزع السلاح النووي وتسوية العلاقات بين البلدين.. تطور لافت في مسار ما اعتبر تحسنا في العلاقات بين الكوريتين الشمالية والجنوبية، وتطور أكثر أهمية تمثل في لغة بيونغ يانغ الهادئة تجاه واشنطن، أو هكذا نقلت عنها سيؤول.

تبدو الأمور أقرب إلى انفراجة وفق مراقبين، لكن بعض أولئك لا يخفي قلقا من أن كل هذه التصريحات لا تتعدى كونها فقاعة إعلامية، فالنووي الكوري الشمالي ليس موضوعا سهلا ينتهي بتصريح وتغريدة ترحيب من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والأزمة بين الكوريتين أخذت من عمر الدولتين سنوات طويلة وقد تحتاج مزيدا من الوقت.. فهل يطوي الحراك الحالي في شبه الجزيرة صفحة الأزمات؟