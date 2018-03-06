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بانوراما
مصر والسعودية .. أي ملامح لمستقبل المنطقة
تاريخ النشر:
06.03.2018
|
16:36 GMT
|
أخبار العالم العربي
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عبد الفتاح السيسي
محمد بن سلمان
السعودية
مصر
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