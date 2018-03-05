أوروبا بين ضغوط ترامب وإصرار إيران

شدّدت طهران على أن صواريخها البالستية دفاعية ولا تشكل تهديدا لأي دولة ودعت أوروبا للضغط على الولايات المتحدة بهدف الحفاظ على الاتفاق النووي. جاءت هذه التصريحات خلال زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودوريان إلى إيران والتي يبدو أنها وفق مراقبين لم تحقق أملا أوروبيا ببلوغ حد يوازن بين الرغبة الأمريكية الجامحة في إدخال الصواريخ الإيرانية ضمن أي تعديل محتمل قد تضغط واشنطن باتجاهه..

غير عابئ بالمصالح الأوروبية مع طهران، حط رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بواشنطن وعلى رأس جدول أعماله ومباحثاته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الملف النووي الإيراني بل سياسة مواجهة إيران في المنطقة.. فهل يخرج الرجلان بما يخضع إيران؟ وهل تخضع أوروبا حليف الولايات المتحدة لضغوط ترامب تجاه إيران رغم مصالحها معها؟