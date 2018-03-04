هل المناورات الإسرائيلية الأمريكية مقدمة لحرب وشيكة في المنطقة؟

مناورات عسكرية كبرى يطلقها الجيش الإسرائيلي والأمريكي للتمرن على صد الهجمات الصاروخية إلى غاية منتصف الشهر الحالي.. منظومات الدفاع الجوي /حيتس/ وباتريوت والقبة الحديدية و/مقلاع داود/ تدخل غمار التدريبات فيما يبدأ الجيش الإسرائيلي تمارين موازية مع الشرطة لمدة أربعة أيام.. في غضون ذلك، يضع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو نشاطات إيران في صدارة جدول زيارته إلى الولايات المتحدة، بعد نحو أسبوعين من تهديده بضرب إيران نفسها بدل من وصفهم بالوكلاء.. تطور تزامن مع افتتاح لجنة العلاقات العامة الأميركية الإسرائيلية /أيباك/ مؤتمرها السنوي في واشنطن في تقليد دأبت عليه أقوى جماعة ضغط موالية لتل أبيب.. فهل يسير الوضع نحو انزلاق جديد في المنطقة المثقلة أصلا بآثار الحروب؟ هل تسعى تل أبيب فعلا لمهاجمة إيران وحزب الله؟ وكيف سيؤثر اللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة على مساعي تل أبيب لاستدراج واشنطن إلى الحرب؟