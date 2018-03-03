العراق.. الغالبية تصوت لصالح الميزانية والأكراد ينسحبون

في أول إجراء من نوعه، قرر البرلمان العراقي التصويت على ميزانية العام الحالي بالأغلبية دون اعتبار لمبدأ التوافق بين الأطراف السياسية.. خطوة لقيت رفضا من قبل الكتل الكردية التي قاطعت الجلسة ورأت في الميزانية الجديدة إجحافا بحق إقليم كردستان بعدما خُفّضت حصته بنحو خمسة في المئة.. وفي الوقت الذي يؤكد فيه رئيس مجلس النواب سليم الجبوري أن الموازنة عالجت مطالب الإقليم بشأن رواتب الموظفين وقوات البيشمركة، يكشف نوابٌ أكراد عن مشاورات بين كتلهم السياسية للانسحاب من العملية السياسية.. فما حقيقة الظلم الذي تتحدث عنه الكتل الكردية وما هي أوراقها؟ وهل تسير العلاقات بين أربيل وبغداد إلى التصعيد من جديد؟