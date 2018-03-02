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مسيحيو الشرق الأوسط .. المستقبل الغامض
تاريخ النشر:
02.03.2018
|
22:03 GMT
|
آخر تحديث:
02.03.2018
|
22:32 GMT
|
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القدس
مسيحيو الشرق
الجمعية الإمبراطورية الأرثوذكسية الفلسطينية
إسرائيل
فلسطين
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