حرب تجارية عالمية في الأفق؟

شبح حرب تجارية عالمية يلوح في الأفق بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم على واردات الفولاذ والألومنيوم لحماية منتجي بلاده من المنافسة الخارجية. الرد يأتي سريعا من حلفاء واشنطن قبل خصومها، فتتوعد مفوضية الاتحاد الاوروبي في بيان برد حازم، وإلى جانبها تهدد باريس بوضع جميع الخيارات على الطاولة.. وعلى وقع تقلبات دراماتيكية في أسهم اليابان وأوروبا والولايات المتحدة على حد سواء، يعود الرئيس الأمريكي عبر منصة تويتر هذه المرة منتشيا بحبه للحروب التجارية، مؤكدا سهولة حسمها.. فهل سينتصر ترامب فعلا في سياسته الحمائية.. هل سيتحول حلفاء الولايات المتحدة إلى خصوم.. وهل ستؤدي حروب ترامب التجارية إلى انهيار نظام الاقتصاد العالمي الحالي؟