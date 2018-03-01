ما هي ترسانة روسيا التي كشف عنها بوتين؟

كشفت روسيا عن جيل جديد من ترسانتها العسكرية الاستراتيجية في ردها على انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة الدفاع الصاروخي المضاد.. الرئيس فلاديمير بوتين أكد بدء بلاده في اختبار صواريخ سارمات العابرة للقارات، فضلا عن تصميم كتلة طاقة نووية لتمكين الصواريخ المجنحة من تجاوز كل أنظمة الدفاع الجوي.. رسالة ضمنها بوتين تحذيرًا من مغبة شن هجوم نووي على روسيا أو أي من حلفائها متوعدًا بالرد الفوري مهما كانت قوة الهجوم أو مداه.. وفي الوقت الذي يكشف فيه الرئيس الروسي في رسالته السنوية للجمعية الفدرالية عن زيادة ميزانية التسليح بنحو أربعة أضعاف، يعود الحديث عن سباق تسلح جديد بين واشنطن وموسكو وانعكاساته على العالم.. وفي الوقت الذي يحذر فيه البعض من مخاطر التنافس المحتدم بين القوتين العظميين، يراهن آخرون على دور روسيا في كسر شوكة الهيمنة الأمريكية ونظام القطب الواحد ويرون في ذلك أساسًا للتوازن والسلام.. ففي أي اتجاه سيسير قطار الصراع في ظل التحدي الروسي، وهل سيؤدي تكافؤ الردع فعلا إلى تعزيز السلام؟