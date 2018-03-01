ماذا يفعل الحريري في السعودية؟

بعد نحو أربعة أشهر من الجمود في العلاقات بين الرياض وبيروت، يعود رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري إلى السعودية. زيارة أعقبت لقاءات موفد المملكة نزار العلولا مع كبار المسؤولين في لبنان الذي يشهد حراكا مكثفا بين التيارات السياسية قبيل الانتخابات النيابية المقبلة. فهل ستنجح الزياراتُ المتبادلة في إعادة تصويب العلاقة بين البلدين؟ وما هي النتائج على المستويين السياسي والاقتصادي؟

في حلقة الليلة من استديو بيروت، نناقش مستقبل العلاقات اللبنانية السعودية مع رئيس الاستشارية للدراسات والتواصل الاستراتيجي الدكتور عماد رزق.