تشكّل الأرض والقمر بالأدلة العلمية. أكاديميون روس يفندون بالكامل النظرية الأمريكية المشهورة عالميا

من المتعارف عليه عالميا أن القمر تشكل نتيجة اصطدام كوكب بحجم المريخ تقريبا بالأرض ما أدى إلى تطاير أجزاء منها وتشكل القمر من المادة المتطايرة، أي من وشاح الأرض. وهذا ما يعرف بفرضية الإصطدام الكبير Giant-Impact Hypothesis.

ولكن من فترة وجيزة ظهر إلى النور كتاب بعنوان "أصل القمر. تصور جديد: الجيوكيماء والديناميكا" Origin Of The Moon. New Concept: Geochemistry and Dynamics للعالمين الروسيين الشهيرين - الأكاديمي في الجيوكيمياء إيريك غاليموف والأكاديمي في الرياضيات والفيزياء أنتون كريفتسوف. وقد فندا في هذا الكتاب بالكامل، بالأدلة العلمية، النظرية الأمريكية المتعارف عليها عالميا وقدما تصورا جديدا لتشكل منظومة الأرض - القمر. إذن، ما خصوصية الفرضية الجديدة وأين كان خطأ العلماء الأمريكيين بحسب التصور الجديد؟ تأتيكم الأجوبة في هذه الحلقة من برنامجنا على لسان أحد مؤلفي الكتاب، الأكاديمي إيريك غاليموف.