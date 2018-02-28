إرهاب من نوع آخر يتهدد بريطانيا

لأول مرة تعترف الشرطة البريطانية بإحباط أربعة هجمات إرهابية من تدبير عناصر تنتمي لليمين البريطاني. كما كشف رئيس وحدة محاربة الاٍرهاب في جهاز الشرطة مارك راولي عن خضوع ستمئة شخص للتحقيق من قبل أجهزة الاستخبارات البريطانية، مقدرا عدد هذه العناصر التي تعتمد العنف في ممارساتها بأكثر من ثلاثة آلاف شخص.

هل هذا تحول نوعي في النشاط الإرهابي الذي يكشف النقاب عنه لأول مرة في المجتمع البريطاني؟ وهل سينتشر مفعول الاٍرهاب المرتبط باليمين في دول أخرى بعدما أكدت الشرطة البريطانية وجود اتصالات بين هذه الحركات وتنسيق نشاطاتها المعادية للمهاجرين؟

لمناقشة الموضوع نستضيف الكاتب الصحفي محمد أبو العينين.