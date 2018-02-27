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كنائس القدس .. في عهود الظلام الإسرائيلية
تاريخ النشر:
27.02.2018
|
20:30 GMT
|
آخر تحديث:
27.02.2018
|
20:46 GMT
|
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القدس
المسيحية
الكنيسة الارثوذكسية
إسرائيل
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