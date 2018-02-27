ضربة أمريكية جديدة للجيش السوري؟

جدل استخدام السلاح الكيماوي يعود لمزاحمة الأحداث الميدانية المتسارعة في سوريا، ومعه يعود الدور الأمريكي إلى الواجهة بعد أن كاد ينحسر في مناطق سيطرة الوحدات الكردية في شرق الفرات.. مصادر دبلوماسية تؤكد بدء منظمة حظر الكيماوي تحقيقا في مزاعم استخدام هذا السلاح في الغوطة الشرقية على وقع تلويح كل من واشنطن وباريس ولندن بالخيار العسكري.. الخارجية الروسية تدخل على خط الجدل وتتهم الولايات المتحدة بالبحث عن ذريعة لاستخدام القوة ضد سوريا في خضم الحملة الإعلامية بينما يقول الكرملين إن معلومات تشير إلى إمكانية لجوء مسلحي الغوطة الشرقية إلى عمليات استفزازية في هذا الاتجاه.. فهل يسير الوضع نحو انزلاق جديد؟ وهل ستنجح واشنطن في توظيف ذريعة استخدام السلاح الكيماوي لتوجيه ضربة إلى سوريا؟