ماذا وراء حراك بريطانيا ضد إيران باليمن؟

الأزمة اليمنية تعود إلى مجلس الأمن من جديد بمشروعِ قرار روسي وآخر بريطاني بشأن حظر توريد الأسلحة إلى هذا البلد الغارق في دوامة الحرب بين أطراف الصراع.. وفي الوقت الذي تتحدث فيه المسودة الروسية عن تمديد العقوبات المفروضة على اليمن لعام إضافي، تشير النسخة البريطانية إلى دور إيران في الأزمة وتتهمها بتزويد الحوثيين بالأسلحة في خرق لقرارات مجلس الأمن.. اتهام استمد دعواه من تقرير أممي سابق بهذا الشأن وسعى في البداية إلى إدانة إيران بدعم فرنسي وأمريكي، قبل أن يكتفي في صيغته النهائية بالتعبير عن قلق مجلس الأمن من وجود أسلحة إيرانية المنشأ في اليمن بعد فرضِ الحظر.. وتقترح المسودة البريطانية نفسُها أن يعرب مجلس الأمن عن نيته اتخاذ إجراءات إضافية للتعامل مع هذه الانتهاكات... إجراءات غامضة تركت الباب مفتوحا أمام التأويلات وطرحت تساؤلات عما يراهن عليه الحراك البريطاني الذي يأتي في عز الحشد الأمريكي ضد البرنامج الصاروخي والنووي الإيراني.. فهل تسعى المسودة البريطانية فعلا للمساهمة في حل الأزمة اليمنية؟ وما هو أفق الحل في هذا البلد بعد تحوله إلى ساحة للصراع الدولي؟