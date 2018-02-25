صالح مسلم.. هل يقع في قبضة أنقرة؟

طالبت وزارة العدل التركية السلطات التشيكية تسليمها زعيمَ حزب الاتحاد الديمقراطي السابق صالح مسلم بعد أن ألقت الشرطة التشيكية القبض عليه في براغ .. وأفادت المصادر أن السلطات التشيكية ألقت القبض على مسلم في فندق ماريوت بناء على اتصالات ومعلومات من أنقرة ... وسبق أن أصدرت السلطات التركية في نوفمبر ألفين وستة عشر مذكرة اعتقال بحق مسلم ، وسبعةٍ وأربعين مسؤولا رفيعي المستوى في حزب الاتحاد الديمقراطي الذي تصنفه أنقرة منظمة إرهابية تحت ذريعة صلاته مع حزبِ العمال الكردستاني .. وفي الثالثَ عشر من الشهر الجاري أدرجت الحكومة التركية مسلم على اللائحة الحمراء والتي تضم أخطر المطلوبين .. كما عرضت أيضا مكافأة بأكثر من مليون دولار لمن يسلمه لها...