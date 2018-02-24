"صفقة القرن".. تبدأ بنقل السفارة للقدس؟

أعلنت الخارجيةُ الأمريكية نيةَ واشنطن فتحَ سفارتِها في مدينة القدس يوم الرابع عشر من شهر مايو/ أيار المقبل ، وذلك بالتزامنِ ذكرى إعلانِ دولة إسرائيل وهو ما يوافق أيضا إحياءَ الفلسطينيين لذكرى النكبة .. و من المتوقعِ أن تُنقل السفارة الى مكاتبِ القنصلية الأمريكية في القدس والى فندقِ دبلومات المجاور لها والمملوك للخارجية الأمريكية ...

خطوة أشاد بها رئيسُ الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووصف الحدث باليومِ العظيمِ لشعبِ إسرائيل ... بموازاة ذلك اعتبرت الرئاسةُ الفلسطينية القرار أحاديَ الجانب وغيرَ شرعي ولا يعطي شرعية لأحد ويعكس إصرارًا على تدميرِ حل الدولتين ... بينما قالت حركة حماس إنه سيكون بمثابةِ صاعق يفجر المنطقة في وجه إسرائيل ...