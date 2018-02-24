الرياض.. حملة علاقات عامة دولية ضد طهران

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، أمام "معهد ايغمونت البحثي" في بروكسل، إن إيران هي الخطر الأوحد والأكبر على المنطقة والعالم معتبرا أنها لا تحترم القوانين الدولية وحسن الجوار، وتسعى لتقويضِ استقرار المنطقةِ من خلال نشاطاتها السلبية ...

كما اتهمها برعايةِ ودعم الإرهاب وتزويد الحوثيين في اليمن بالصواريخ الباليستية ، مشيرًا إلى أن الحربَ في اليمن فرضت على السعودية ولم تكن خيارًا نظرا لأن الحوثيين قوضوا أكثر من مرة الجهود المبذولة من أجل التوصل إلى حل ... كما قال إن الحوثيين يمنعون إيصال المساعدات الإنسانية ويهاجمون المدن ويقتلون المدنيين ..

ويجري وزير الخارجية السعودي جولة في القارة الأوروبية قادته للعديد من العواصم يبحث خلالها الملفات التي تهم بلاده ...

نتناول هذا الموضوع في حوار اليوم من اسأل اكثر مع ضيفينا الكريمين ، ونتساءل عن خلفية التصريحات السعودية الأخيرة .. وما أهداف الجولة التي يقودها الجبير هناك ؟؟؟