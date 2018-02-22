لبنان.. مؤتمرات وانتخابات على وقع الأزمات

من روما إلى باريس وبروكسل، ثلاثة مؤتمرات دولية تتعلق بلبنان بدأت البلاد بالتهيؤ لها. فماذا ستحمل هذه المؤتمرات لبلاد الأرز؟ وكيف ستتعامل الدول المشاركة في هذه المؤتمرات مع تجارب لبنان السابقة في هذا المجال، والتي لم تنجح في إخراج البلاد من أزماتها السياسية والاقتصادية؟ ومع اقتراب الانتخابات النيابية التي يحل موعدها بعد مئة يوم تقريباً، تشير "بورصة الترشيحات" إلى محاولة الطبقة السياسية اللبنانية إعادة إنتاج نفسها من دون تعديلات تذكر على قوائم المرشحين. فما الذي ستحمله تلك المؤتمرات المرتقبة للبنان؟ وما شكل خريطة الانتخابات المقبلة وتحالفاتها؟ هذه الأسئلة وغيرها سنطرحها للمناقشة مع ضيف حلقة الليلة من "استوديو بيروت" الخبير الاقتصادي والناشط السياسي الدكتور فريد البستاني.