حل أزمة الغوطة.. بخروج المسلحين؟
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عقد مجلس الأمن الدولي جلسة لبحث الاوضاع في الغوطة الشرقية في دمشق بدعوة من موسكو، حيث استمع المجلس لتقرير قدمه وكيل الأمين العام الأممي للشؤون الإنسانية مارك لوكوك، وناقش مشروع قرار سويدي كويتي ينص على هدنة انسانية لمدة شهر. وقال مندوب روسيا الدائم لدى الامم المتحدة فاسيلي نبينزيا إنه لا يوجد إتفاق على نص القرار وأن موسكو وزعت تعديلات عليه داخل المجلس.. وان الامر الاساسي لا يكمن فير اتخاذ القرار بحد ذاته بقدر ما يمكن في معرفة اليات وضمانات تطبيقه
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