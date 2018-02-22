عرقلة أمريكية لمبيعات السلاح الروسي

"روسيا تتدخل في الانتخابات الرئاسية! روسيا تهدد أمننا القومي. روسيا تزعزع أمن العالم. روسيا في الخانة نفسها مع فيروس الإيبولا وروسيا طبعا تنافسنا في سباق التسلح!"

المسلسل الأميركي حول روسيا لم ولن ينته والفصل الجديد اليوم هو السلاح الروسي.. واشنطن التي لم ولن تفهم ربما أن أحادية القطب كسرت فعلا وأنها ليست الوحيدة التي من واجبها الاهتمام بالملفات الدولية كما يحلو لها، تقول اليوم وتحذر دول العالم من التعامل التجاري مع شركات روسية لتصنيع السلاح، وتزعم أنها تمكنت في الآونة الأخيرة من إحباط صفقات خططت لها موسكو بقيمة 3 مليارات دولار.. روسيا ردت على لسان نائب رئيس لجنة الدفاع والأمن في مجلس الدوما الروسي الذي قال: "أنصح الخارجية الأمريكية بأن تأخذ دورة في الرياضيات حتى تكون في صورة الأرقام التي يتحدثون عنها". القطاع الصناعي الدفاعي الروسي لم يتضرر بأي شكل من الأشكال إلى الدرجة التي تعكسها الأرقام التي أعلنوها.. اليوم نسأل أكثر معا عن الضغوطات الأميركية حول السلاح الروسي.. لماذا؟ وما هي الآلية التي تتبعها واشنطن لتنفيذ أهدافها؟