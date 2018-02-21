كشف اللغز الأكبر. عالم روسي شهير يشرح آلية تشكل العضوي من اللاعضوي وظهور الحياة على الأرض

يعتبر الأكاديمي إيريك غاليموف - المدير العلمي لمعهد الجيوكيماء بأكاديمية العلوم الروسية - من أهم وأشهر العلماء في روسيا الحديثة. فقد نالت دراساتٌه واكتشافاته واختراعاته المتعددة شهرة عالمية واسعة. كرس أعماله الأساسية لكيمياء وجيوكيمياء النظائر المستقرة، وللجيوكيمياء العضوية. وهو صاحب فرضية منشأ القشرة الأرضية الكوندريتي الكربوني. كما يعتبر من أهم مؤلفات الأكاديمي غاليموف كتابه الشهير بعنوان "ظاهرة الحياة" التي يكشف فيها آلية تشكل المادة العضوية من اللاعضوية وظهور الحياة على الأرض وهذا هو موضوع حلقتنا هذه.