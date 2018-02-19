مواجهة بين الجيش السوري ونظيره التركي؟

منطقة عفرين تدخل مرحلة جديدة من التعقيد المثير بإعلان وكالة الأنباء السورية عن توجه قوات شعبية لمواجهة ما وصفته بالعدوان التركي هناك. إعلان جاء ليؤكد حديث قيادات كردية عن توصلها إلى اتفاق يقضي بدخول الجيش السوري إلى المنطقة التي تحولت إلى شبكة معقدة من التحالفات والعداوات.. الرد التركي يأتي سريعا، فيهدد وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو باستهداف الجيش السوري ويؤكد أن قوات بلاده ماضية في دحر الوحدات الكردية في عفرين كما في منبج وحتى في شرق نهر الفرات.. روسيا تدخل على خط الأحداث المتسارعة، فيعلن الكرملين عن مباحثات هاتفية بين الرئيسين فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان فيما يحذر وزير الخارجية سيرغي لافروف الولايات المتحدة من مغبة اللعب بالنار ويتهمها بالسعي لفصل شرق الفرات عن سوريا. فما حقيقة ما يجري في عفرين؟ هل سيؤدي دخول الجيش السوري إلى مواجهة مع نظيره التركي؟ وكيف ستتحرك روسيا في غمرة التطورات المتداخلة؟