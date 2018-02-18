ضربة إسرائيلية مباشرة لإيران؟

في مشهد استعراضي، أطل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على منصة مؤتمر ميونخ، ملوحا بقطعة قال إنها من حطام طائرة إيرانية بدون طيار بعد دخولها المجال الجوي الإسرائيلي قبل أيام.. نتنياهو هدد هذه المرة بضرب إيران نفسها بدل استهداف من وصفهم بالوكلاء، ودعا حلفاءه الغربيين للتحرك بشكل فوري. وفي خضم حشد الرئيس دونالد ترامب ضد طهران وبرنامجها النووي، يظهر وزير الخارجية الأمريكي السابق جون كيري على المنصة ذاتها ليكشف عن رفض الرئيس السابق باراك أوباما طلباً تقدمت به إسرائيل ودول أخرى لضرب إيران.. فهل حان الوقت فعلا لذلك في عهد دونالد ترامب؟ ما مدى واقعية هذه الخطوة أولا؟ وما هي أوراق وخيارات الجانبين في مواجهة أي انزلاق؟