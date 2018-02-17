أنصار القذافي.. في ذكرى الإطاحة بحكمه

احتفالات في ليبيا بالذكرى السابعة لانطلاق ما بات يعرف بثورة السابع عشر من فبراير التي شكلت بداية الإطاحة بحكم العقيد معمر القذافي.. جماهيرُ وأعلامٌ وعروضٌ عسكرية تتداول على شاشات التلفزيون.. وغموضٌ سياسي وأمنيٌ يلف زوايا المشهد الأخرى.. فالبلد ما يزال يرزح تحت نير النفوذ السياسي بين الشرق والغرب.. والهدوء ما يكاد يستثب في منطقة حتى تغطي عليه أصواتُ المدافع.. وفي غمرة الصراع المعقد، يواصل المبعوث الأممي غسان سلامة رسم معالم خريطته على أرض الواقع، فيما يبدأ حديث منذ الآن عن مصالحة شاملة بمشاركة أعداء الأمس واليوم على حد سواء.. فما حظوظ التوافق بين الأطراف الليبية بعيدا عن صور الإعلام.. وهل سيعود أنصار معمر القذافي إلى المشهد السياسي فعلا في المدى المنظور؟