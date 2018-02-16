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أرامكو ونوفاتيك.. مشروع بحجم الطموحات
تاريخ النشر:
16.02.2018
|
19:39 GMT
|
آخر تحديث:
16.02.2018
|
19:42 GMT
|
مال وأعمال
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أرامكو
النفط والغاز
الطاقة
منظمة الدول المصدرة للنفط
الغاز الطبيعي المسال
السعودية
روسيا والعالم العربي
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