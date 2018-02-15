ماذا يحمل تيلرسون إلى لبنان؟

أول زيارة لوزير خارجية أمريكي إلى لبنان منذ أربع سنوات.. ريكس تيلرسون ركز في مباحثاته ببيروت على الخلاف بين لبنان وإسرائيل حول ما يعرف بالبلوك رقم ٩ النفطي، فضلا عن حزب الله وما تعتبره واشنطن نفوذا إيرانيا متصاعدا في المنطقة. فما هي الرسائل التي حملها الوزير الأمريكي إلى لبنان وما مواقفُ بيروت منها في ظل التحولات الإقليمية الراهنة. نناقش هذه الأسئلة وغيرها مع ضيفنا النائب في البرلمان اللبناني أمل أبو زيد..