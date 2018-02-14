العقيدة السرية لهتلر والنخبة النازية. ما هي الديانة التي أُعِدت للبشرية في حال انتصار ألمانيا النازي

كتب السياسي الألماني غيرمان راوشنينغ يقول: باتت تشغل هتلر أكثر فأكثر أفكار إنشاء دين جديد للبشرية وكأنما لإعادة خلقها من جديد. ولكنه تغلب على نزعة طرح هذه الأفكار قبل أوانها. لأن الإشتراكية القومية كانت لا تزال في بداية طريقها ولكن الجميع شعر بالألم المضني الناتج عن ضبط النفس الذي يخفيه هتلر بسبب امتناعه عن تنفيذ المخططات الأكثر استحواذا على أفكارة كمسؤول دولة ومُشرع، وكنبي ومؤسس لدين جديد".

ما طبيعة الديانة التي أعدها هتلر للعرق الآري والبشرية ومن أين اقتبس أسسها وأفكارها؟ تأتيكم الأجوبة في هذه الحلقة من البرنامج.