مؤتمر الكويت لإعمار العراق.. من يستفيد؟

وصلت التعهدات المالية لإعادة إعمار العراق من قبل الدول المانحة في ختام مؤتمر الكويت إلى ثلاثين مليار دولار وفق وزير خارجية الدولة المضيفة صباح الخالد الحمد الصباح. نجاح هائل في منظور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وتعهدات غير كافية لتنفيذ خطة الإعمار وفق وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري، بعد أن حددت بلاده حاجتها لنحو تسعين مليار دولار. وبينهما، يرى البعض في المؤتمر انتصارًا سياسيا ودبلوماسيا آخر لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بعد هزيمة داعش وكبح نزعة الانفصال في الشمال، فيما يتحدث آخرون عن مدى قدرةِ الحكومة على إيصالِ تلك المساهمات إلى محتاجيها الحقيقيين ويتساءلون منذ الآن عن نصيب السياسة والتجارة في حسابات المانحين.. فمن يستفيد أكثر من مساهمات مؤتمر الكويت لإعادة إعمار العراق؟ وهل تستطيع بغداد ترجمة ذلك في مشاريع التنمية والبنى التحتية بعد سنوات الحرب المدمرة؟