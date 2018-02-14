كاشف أسرار حكومات العالم.. في صراع جديد

قررت محكمة وستمنستر في لندن رفضَ إسقاط مذكرة اعتقال مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج وأصرت على ضرورة امتثاله أمام القضاء بعد خرقه للكفالة التي منحت له عام 2012. فريق الدفاع عن جوليان أسانج قدم مبررات وحججا لإلغاء الحكم السابق دون جدوى.

مراقبون لم يستبعدوا أن يكون الإصرار الأمريكي على ملاحقة جوليان أسانج بسبب تسريبات ويكيليكس وراء قرار المحكمة. فهل أصبح القضاء البريطاني مسيسا فعلا بعدما عرف بالحياد على مر العقود الماضية؟

لمناقشة الموضوع نستضيف المحامي والخبير في القانون الدولي صباح المختار.