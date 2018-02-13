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بانوراما
الفلسطينيون .. معركة المصير
تاريخ النشر:
13.02.2018
|
20:38 GMT
|
أخبار العالم العربي
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القدس
دونالد ترامب
قرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس
المفاوضات الفلسطينية- الإسرائيلية
إسرائيل
الولايات المتحدة
روسيا والعالم العربي
فلسطين
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