تصعيد مصري تركي في عرض البحر؟

رفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مجددا اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص اليونانية مؤكدا أن وحدات أمن بلاده وسفنها الحربية تراقب التطورات هناك.. تصريحات أكدتها نيقوسيا التي أعلنت أن الجيش التركي يمنع منصة حفر من الاقتراب من منطقة للتنقيب عن الغاز الطبيعي شرقي البحر المتوسط.. وفي الوقت الذي يطالب فيه الاتحاد الأوروبي السلطات التركية بالابتعاد عن لغة التهديد، تدخل القاهرة على الخط، محذرة أنقرة من مغبة المساس بحقوقها الاقتصادية بموجب الاتفاقية، متوعدة بالتصدي لأي محاولة للمساس بحقوقها السيادية هناك.. فهل سيتحول سباق الطاقة في عرض البحر المتوسط إلى عنوان جديد للأزمة المتجذرة أصلا بين القاهرة وأنقرة في موازاة الصراع المتواصل هناك بين بيروت وتل أبيب؟ وهل ستقدم السلطات التركية على التنقيب هناك كما يؤكد وزير خارجيتها مولود جاويش أوغلو؟