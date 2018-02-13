قرن على ميلاد ناصر.. ماذا يقول اصغر انجال جمال عبد الناصر عن الانتخابات في مصر؟

احتفت الأوساط الثقافية والاجتماعية في روسيا باليوبيل المئوي لميلاد الزعيم المصري جمال عبد الناصر شارك فيها أعضاء من أسرة الرئيس الراحل بينهم المهندس عبد الحكيم جمال عبد الناصر أصغر الانجال، الذي يضيء في عجالة بعض المحطات الحاسمة في تاريخ مصر الناصرية والسبب الحقيقي لرحيل ناصر المبكر من الحياة. المزيد في الفيديو.