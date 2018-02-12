واشنطن.. انحراف عن مسار التسوية السورية؟

أكد الكرملين أن الدعم الأمريكي لعملية تحقيق الاستقرار في سوريا غير كاف، مشيرًا إلى وجود نقص من جانب واشنطن في جهودها بشأن التوصل إلى تسوية سياسية في هذا البلد.

وشدد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن موسكو تواصل بذل جهودها السياسية والدبلوماسية من أجل التسوية في سوريا، بما فيها ضمن إطار أستانا وسوتشي.. وأضاف بيسكوف أن القوات المتبقية من سلاح الجو الروسي، التي تواصل مساعدة القوات المسلحة السورية في مكافحة الإرهابيين، لديها الإمكانات اللازمة لمواصلة كبح النشاط الإرهابي في سوريا.. هذا وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن علاقة بلاده بالولايات المتحدة بلغت مرحلة حرجة للغاية، وأنها ستسوء أكثر في حالِ عدم إصلاحها..

نتناول هذا الموضوعات في حوار اليوم من اسأل اكثر ونتساءل عن حقيقة السياسة الامريكية المتبعة في سوريا حالياً وحقيقة التزامها بمسار التسوية السياسية للأزمة .. وخلفية المواقف التركية والروسية من هذه السياسة..