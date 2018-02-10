سوريا تسقط F16 إسرائيلية.. واقع جديد

الزمان والمكان المناسيبين... بهذه اللغة لطالما تحدثت القيادة العسكرية السورية بعد كل غارة اسرائيلية .. اليوم وبمنظومة الدفاع الجوي اس 200 السوفيتية الصنع بحسب خبراء عسكريين .. أسقط الجيش السوري مقاتلة اسرائيلية من طراز اف 16 ...ما الذي حصل بعدها ؟ المجلس الأمني الوزاري الاسرائيلي المصغر عقد اجتماعا عاجلا في مقر وزارة الدفاع في تل أبيب.. تم فتح الملاجئ في التجمعات الاسرائيلية في الشمال .. طالبت اسرائيل روسيا بالتوسط لعدم تدخل حزب الله وقالت : لا نريد التصعيد مع ايران وسوريا ..سنسأل أكثر معا اليوم هل تتغير قواعد الاشتباك بين سوريا وإسرائيل بعد إسقاط طائرة F16 الاسرائيلية؟ وما هي الأبعاد السياسية والعسكرية لإسقاط الطائرة؟

وعن أي سيناريوهات مستقبلية يمكن أن نتحدث؟