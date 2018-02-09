برنامج "فن الحياة".. الحلقة الرابعة والثمانون

تتابعون في الحلقة الجديدة من برنامج "فن الحياة" التي نقدمها لكم من متحف الكاتب الروسي الشهير ليف تولستوي تقريرا عن ظاهرة جديدة في روسيا هي ازدياد شعبية مشروب القهوة ونتعرف على وصفة روسية لهذا المشروب اللذيذ. نصحبكم في جولة على فنان من داغستان يستوحي أعماله من التراث الاسلامي ويكون لنا محطة مميزة مع عالم الموسيقا ودليل شامل عن تشكيل الفرق السيمفونية.