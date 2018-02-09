واشنطن.. تهرب من تمويل إعادة إعمار العراق

كأنه لا يكفي بلاد الرافدين ما جرى فيها من دمار وخراب وسفك لدماء العراقيين! ها هي راعية حقوق الإنسان ونشر الديمقراطية في العالم الولايات المتحدة الأمريكية تتهرب من مسؤولية تمويل إعادة إعمار العراق! بكل بساطة تتغاضى واشنطن عن الأمر، وهي الطرف الذي شن الحرب على العراق بحجة مكافحة الإرهاب، لتنتشر هذه الآفة أكثر، ويظهر تنظيم داعش الذي بات يمثل أحد أكثر صفحات تاريخ العراق الحديث مأساوية.. من منا لا يتذكر كلمة كولن باول، وزير الخارجية الأمريكي السابق في مجلس الأمن والذي أطل على العالم قبل حرب العراق ليقول: "لدينا أدلة قاطعة على امتلاك العراق أسلحة دمار شامل وحتى اليوم لم يجد أحد هذه الأسلحة.. نسأل أكثر بأي حق تدمر أمريكا العراق بصواريخها وقنابل طائراتها ثم تتهرب من إعادة إعماره؟ بأي حق تقول أمريكا للعالم والعراقيين إنها ترفض مساعدة الشعب العراقي؟ بأي حق لا نشهد محاسبة لواشنطن التي تريد هي محاسبة الجميع ولكن دائما ما تتهرب من مسؤولياتها؟