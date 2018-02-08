واشنطن.. سعي لوضع ثروة سوريا بيد الأكراد؟

تتسارع الأحداث على الساحة السورية ولا نلبث أن نبدأ بالحديث عن اتفاق للتسوية وحل الأزمة وانتهاء الحرب إلا ونتفاجأ بتطورات جديدة مصدرها الولايات المتحدة الأمريكية.. فواشنطن التي حاولت إقناعنا على مر السنوات الفائتة والإدارات المتعاقبة بأنها فعلا تكافح الإرهاب في المنطقة حلقت طائراتها اليوم في السماء السورية لتقصف قوات موالية للجيش السوري أثناء قيامها بعملية عسكرية باتجاه أحد المواقع النفطية في محافظة دير الزور، وذلك ضد إحدى الخلايا النائمة لتنظيم "داعش" في المنطقة..

نريد أن نسأل أكثر معا اليوم عن الخطوة الأمريكية هل تسعى واشنطن لوضع ثروة سوريا بيد الأكراد.. هنا بيت القصيد .. هل هناك أهداف خفية تتعلق بالثروات والنفط؟ هل هناك من يريد التحكم بإعادة إعمار سوريا بعد الحرب التي أراد الغرب من خلالها اسقاط المؤسسات السورية الرسمية وحين فشل بذلك وصمدت دمشق يحاول اليوم من خلال النفط والاقتصاد فرض أجنتده؟