جدار ونفط.. مواجهة بين لبنان وإسرائيل؟

ارتفعت مجدداً وتيرة التهديدات الإسرائيلية للبنان، لتكشف عن مخططات تتهدد سيادة البلاد واستقرارها. فما هي أهداف إسرائيل من بناء جدار إسمنتي على حدود لبنان الجنوبية؟ وما هي التداعيات المحتملة للخلاف بين الجانبين حول الثروة النفطية والغازية في المياه الإقليمية اللبنانية؟

في حلقة الليلة من "استديو بيروت" نناقش هذه الموضوعات، ونتناول ما في جعبة لبنان من أوراق في مواجهة تلك المشروعات الإسرائيلية مع ضيفنا الكاتب والباحث في الشؤون الاستراتيجية سمير حسن..