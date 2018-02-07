واشنطن.. فرض التقسيم كأمر واقع في سوريا؟

"نعلم عن خطط أميركية لتقسيم سوريا وسنسأل الأميركيين عن ذلك" - بصريح العبارة أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الطرف الأميركي يسعى إلى تقسيم البلد الذي اندلعت فيه أزمة غيرت وجه العالم عبر تحالفات وأقطاب نشأت لتأخذ هي أيضا القرار بعيدا عن أحادية القطب. حديث الوزير لافروف أتى من سوتشي ليجعلنا نسأل أكثر لماذا مع محاولات روسيا وأطراف أخرى للتهدئة وإطلاق مسارات الحوار والتسوية السياسية.. لماذا تعرقل واشنطن أي تهدئة؟ ولا يمكن أن نتحدث في حلقتنا اليوم عن ما تطرق إليه لافروف حول سوريا دون أن نسأل أكثر أيضا عما أعلنه الرئيس الإيراني حسن روحاني بعد لقائه وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو، فروحاني قال من طهران: هناك من يسعى لتغيير الحدود الجغرافية في المنطقة ولا بد من الاستمرار بمحاربة الإرهاب والحيلولة دون محاولات التقسيم.. سنسأل معا اليوم أكثر عن التقسيم في سوريا هل تفرضه أميركا عبر مخططات تتخذها في الشرق السوري؟ أو عبر خطوات أخرى؟ وماذا بعد الحديث عن التقسيم بموازاة الجهود الروسية الإيرانية التركية من أستانا إلى سوتشي؟ هل تريد أميركا استمرار الحرب؟