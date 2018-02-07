الاتحاد الأوروبي.. هوس التوسع شرقا

الحديث عن توسيع الاتحاد الأوروبي يعود إلى الواجهة مجدداً، وهذه المرة عبر خطة طرحها عدد من الدول الأوروبية بشأن خطوات لتسريع منح عضوية الاتحاد لست دول جديدة، هي صربيا وألبانيا والبوسنة والهرسك والجبل الأسود ومقدونيا واقليم كوسوفو..

وخلافاً للشروط والترتيبات المعقدة التي كان الاتحاد الاوروبي يفرضها سابقاً من أجل قبول دول جديدة في النادي الأوروبي، فإن الاستعجال الراهن يأتي بحسب ما ذكرته مصادر إعلامية، في محاولة لمواجهة تعاظم النفوذ الروسي في منطقة البلقان التي تنتمي إليها الدول الست المذكورة..

ما هي تفاصيل هذه المخططات الأوروبية؟ وما مدى قدرة الاتحاد الأوروبي على ضم أعضاء جدد، في وقت قررت فيه دولة مثل بريطانيا التخلي عن عضويته؟ وهل ترغب دول مثل ألمانيا بتحمل فاتورة انضمام تلك البلدان؟ وهل لواشنطن يد في دفع الاتحاد الأوروبي للتوسع شرقاً؟

لمناقشة هذه الموضوعات نستضيف الباحث والمحلل السياسي الدكتور أكرم مخول خوري.