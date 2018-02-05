من سلّم الصاروخ الذي أسقط طائرة روسيا؟

جدل متواصل في وسائلِ الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول مصدرِ وطبيعة الصاروخ الذي استخدمته جبهةُ النصرة في إسقاطِ الطائرةِ الروسية بإدلب.. وفيما يسارعُ البنتاغون منذ الوهلة الأولى إلى نفيِ صلتهِ بالأسلحةِ المضادة للطيران في سوريا،،، يدقُ المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف ناقوس الخطر من موسكو ويؤكد أن امتلاك الإرهابيين منظوماتِ دفاعٍ جوي محمولةً يشكلُ خطرًا على جميعِ الدول..