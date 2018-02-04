هل يحسم الجيش التركي معركة عفرين فعلا؟

دخلت معركة عفرين أسبوعها الثالث بسيطرة الجيش التركي على تلال وقرى في أطراف المدينة التي ظلت منيعة حتى الآن رغم الغارات والقصف المدفعي الكثيف.. وفي الوقت الذي تتكرس فيه ملامح تقدم عسكري في اتجاه واحد على بطئه الشديد، تكسر الوحدات الكردية منحى المعركة بإعلانها استعادة السيطرة على قرى في هجوم مضاد.. وفي خضم جدل متصاعد حول مدى قدرة الجيش التركي على اختراق دفاعات المدينة الحصينة، يدخل الرئيس رجب طيب أردوغان على الخط من جديد مبشرًا أنصاره بحسم قريب، فيما يتوعد رئيسُ وزرائه منذ الآن بدخول منبج واستهداف القوات الأمريكية فيها إذا تخفت تحت بزات الوحدات الكردية.. فهل تسير المعركة فعلاً وَفقَ خطط الجيش التركي أم أنه فشل حتى الآن في نقلِ الخطاب إلى الميدان ؟ وهل تتخفى القواتُ الأمريكية ببزاتِ الحمايةِ الكردية فعلا؟ وهل يعني ذلك - إن صح - أن المنطقة قد تحولت منذ الآن إلى مستنقعِ استنزافٍ تتضارب فيه مصالحُ الحلفاء قبل الخصوم؟